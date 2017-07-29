Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-14».

Как передает РИА Новости, приказ о проведении испытаний отдал лидер страны Ким Чен Ын, наблюдающий за пуском из командного пункта.

Полет ракеты составил 47 минут и 12 секунд. Дальность полета достигла 998 километров.

По данным ЦТАК, пуск ракеты не представлял угрозы безопасности для соседних государств.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Ее выпустили в провинции Чагандо в сторону Японского моря. Пхеньян впервые провел ночное испытание баллистической ракеты.

Южнокорейские военные заявили, что новая ракета КНДР пролетела около трех километров, достигнув максимальной высоты. В КНШ предполагают, что на сей раз Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

По данным Минобороны России, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря.