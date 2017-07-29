С сегодняшнего дня до 10 августа будет проводиться выбор специальностей в вузы Азербайджана по всем группам.

Как сообщает АПА, в конкурсе смогут принять участие лишь абитуриенты, выбравшие специальности и утвердившие свои электронные заявления.

В конкурсе по I и IV группам специальностей могут принять участие абитуриенты, набравшие не менее 200 баллов и относительный балл по каждому предмету (за исключением одного любого предмета) которых не менее 10 баллов (для участие в конкурсе на вакантные места по госзаказу необходимо набрать не менее 250 баллов, относительный балл по каждому предмету должен быть не менее 10).

В конкурсе по II и III группам специальностей могут принять участие абитуриенты, набравшие не менее 200 баллов и относительный балл по каждому предмету (за исключением одного любого предмета) которых не менее 10 баллов (для участие в конкурсе на вакантные места по госзаказу необходимо набрать не менее 300 баллов, относительный балл по каждому предмету должен быть не менее 10).

В связи с условиями конкурса согласно письму от 13.07.17 Министерства образования минимальный общий конкурсный балл в некоторых вузах по определенным специальностям составляет 150 (относительный балл по каждому предмету не применяеся) .

Абитуриенты, минимальный общий конкурсный балл которых составляет не менее 150, допускаются на конкурс по следующим специальностям и вузам на платной основе.