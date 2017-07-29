В центре отдыха «Sea Breeze» в пятницу стартовал концерт второго дня Международного музыкального фестиваля «Жара-2017». До начала концерта исполнители прошли по красной дорожке, ответили на вопросы журналистов, поделились впечатлениями о первом дне фестиваля.

Как сообщает Тренд, второй день Международного музыкального фестиваля был посвящен юбилею знаменитой певицы Софии Ротару. Среди почетных гостей фестиваля была также вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

То, что второй день фестиваля посвящен юбилею народной артистки СССР Софии Ротару, еще более повысило температуру «Жары». Вышедшая на сцену певица поприветствовала зрителей на азербайджанском языке и исполнила знаменитую песню «Червона рута».

Oтметив, что очень рада проведению юбилейного вечера в Баку, в этом гостеприимном городе, она сказала, что исполнилось 45 лет ее сценической деятельности. А что качается возраста, то аплодисменты зрителей поднимают ее творческий дух.

Затем София Ротару вместе с сестрой Аурелией исполнила песню «Меланхолия».

Поприветствовав зрителей песней «Город мой Баку», Полад Бюльбюльоглу поздравил Софию Ротару с юбилеем. Подчеркнув, что фестиваль собрал вместе представителей различных народов, он отметил, что музыка не знает границ, исполнил песню «Gəl, ey səhər».

Вышедшая на сцену Глюкоза исполнила песню Софии Ротару «Луна, Луна». Концертную программу продолжили Потап и Настя, Настя Задорожная, Валерия, Алексеев, Ани Лорак, Артик&Асти, Слава, «Время и Стекло», Ирина Дубцова, Жасмин, Тимур Родригез, группа МБАНД, ЛОБОДА, Лев Лещенко. На юбилейном вечере в исполнении Софии Ротару и других певцов прозвучали самые популярные хиты из репертуара известной певицы.

Затем София Ротару вновь вышла на сцену и исполнила свои известные песни, спела дуэтом с Григорием Лепсом.

Концертная программа продолжилась дуэтом Софии Ротару и ЭМИНА. Они исполнили один из знаменитых хитов прошлого века – песню «Лаванда».

ЭМИН выразил признательность Софии Ротару за согласие отметить юбилей в Баку. Поблагодарив за приглашение, София Ротару сказала, что никогда не забудет этот вечер.

Юбилейное мероприятие завершилось песней «Ты самый лучший», посвященной Софией Ротару ЭМИНУ, и песней, воспевающей Азербайджан.

В ходе концерта звучали высказывания о творчестве известной певицы, было подчеркнуто, что ее песни сформировали музыкальный вкус нескольких поколений. Было особо отмечено, что фестиваль «Жара» вносит своеобразный вклад в укрепление дружественных отношений между Азербайджаном и Россией.

Среди почетных гостей фестиваля была вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Напомним, что 29 июля в рамках фестиваля состоится еще один незабываемый вечер. В третий день «Жары» любителей музыки ждет интересная встреча со всемирно известной звездой эстрады Аллой Пугачевой. В этот день сцену с Примадонной разделят другие известные исполнители – Филипп Киркоров, А`Студио, ЛОБОДА, ЭМИН, Валерий Меладзе, Ани Лорак, Дима Билан, Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте, Диана Арбенина, Александр Панайотов, Слава, Александр Ревва, Владимир Пресняков, Фабрика, Альбина Джанабаева, Максим Галкин, Глюкоза, Алессандро Сафина, Стас Михайлов, Олег Газманов, Дмитрий Маликов, Анжелика Агурбаш, Дарья Антонюк и др.

Фестиваль завершится 30 июля творческим вечером Григория Лепса.