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Титул величайшего футболиста всех времен получил Марадона

Известный аргентинский футболист Диего Марадона занял первое место в рейтинге величайших футболистов всех времен по версии британского журнала FourFourTwo.

Об этом сообщает «Р-Спорт».

Вторым стал форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Замкнул тройку лучших легендарный бразилец Пеле.

Полностью первая десятка рейтинга выглядит следующим образом: 1. Марадона, 2. Месси, 3. Пеле, 4. Йохан Кройф (Нидерланды), 5. Роналду, 6. Альфредо ди Стефано (Аргентина), 7. Франц Беккенбауэр (Германия), 8. Зинедин Зидан (Франция), 9. Ференц Пушкаш (Венгрия), 10. Роналдо (Бразилия).

Во вторую десятку рейтинга вошли: 11. Гарринча (Бразилия), 12. Мишель Платини (Франция), 13. Марко ван Бастен (Нидерланды), 14. Джордж Бест (Северная Ирландия), 15. Франко Барези (Италия), 16. Зико (Бразилия), 17. Герд Мюллер (Германия), 18. Джузеппе Меацца (Италия), 19. Бобби Чарльтон (Англия), 20. Паоло Мальдини (Италия).

Дата: 2017/07/28 23:45

Раздел: Спорт

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