Вице-премьер Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в фейсбуке стихотворение после того, как румынские власти запретили пролет самолета S7 с ним на борту.

Стихотворение называется «Пониженной социальной ответственности люди». Является ли Рогозин автором этого стихотворения, не уточняется. В нем говорится о «подковерных отчаянных схваток героях», которые «на русских артистов набросились роем».

«Пониженной социальной ответственности люди“ —

Любители шастать без дела в Европу

Устроили цирк без всяких прелюдий,

Создав проблемы себе на ..у».

