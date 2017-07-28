Состоялась жеребьевка конкурса «Мастера артиллерийского огня» в рамках Армейских международных игр — 2017 которая пройдет с 1 по 9 августа в Казахстане на военной базе Отар.

Как сообщает сайт МО АР, по результатам жеребьевки команда из Азербайджана выступит в одной группе вместе с Венесуэлой, Казахстаном и Таджикистаном.

Участники приступили к приему техники, после чего проведут пристрелку вооружения.

Следует отметить, что также в конкурсе участвуют команды из России, Белоруссии, Зимбабве и Кыргызстана.