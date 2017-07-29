Главная военная прокуратура (ГВП) обнаружила некачественные консервы в пайках, поставленных Росгвардии на сумму 110 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

Материалы направлены в следственный департамент МВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В настоящее время по ним проводится доследственная проверка.

«Некоторые консервы из пайков содержали некачественные и непригодные к употреблению продукты. Действия поставщика содержат признаки мошенничества в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Прокуроры установили, что в 2015 году МВД заключило контракт на поставку в свои подразделения индивидуальных рационов питания на сумму 620,5 миллиона рублей. Поставщиком стала коммерческая организация — «Оборонпродкомплект», которая укомплектовала пайки продукцией «Барышского мясокомбината». Эти организации не имеют отношения ни к Минобороны России, ни к какому-либо другому силовому ведомству, отметили в ГВП.

Прокуроры уведомили руководство МВД и Росгвардии о необходимости незамедлительно изъять некачественную продукцию и возместить ущерб. Также принимаются меры по взысканию с недобросовестного поставщика причиненных убытков, добавили в ведомстве.