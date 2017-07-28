Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили назвал ударом ножом в спину лишение его украинского гражданства.

Об этом политик заявил в интервью BBC.

— Конечно, это был трусливый акт президента (Украины Петра) Порошенко, просто обычный удар в спину ножом, — приводит издание слова Саакашвили.

Политик назвал лишение его гражданства «несусветной глупостью» со стороны Петра Порошенко и добавил, что лидеру Незалежной «не хватило ни мозгов, ни опыта, ни сдержанности», чтобы избежать этого шага.

— Самострелом занимается, а не управлением страной, — заявил Саакашвили.

Экс-губернатор также заявил, что собирается вернуться в Украину и вернуть себе паспорт в результате «мобилизации людей» на протест.