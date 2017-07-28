Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин обещает дать ответ на действия властей Румынии, которые запретили пролет самолета с чиновником над своей территорией. Об этом Рогозин сообщил в Twitter.

«Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», – написал чиновник.

Позже стало известно, что власти Румынии не дали пересечь воздушное пространство страны рейсовому пассажирскому самолёту, на котором летел вице-премьер России Дмитрий Рогозин, из-за нахождения на борту «санкционной персоны», передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании S7.

«Регулярному рейсу S7-157 по маршруту Москва — Кишинёв было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту «санкционной персоны», — сообщили в компании-перевозчике. Отмечается, что на борту самолёта находятся 165 пассажиров, экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту Минска. В настоящее время авиакомпания делает всё возможное, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в Кишинёв.

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