Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 31 июля проведет очередной депозитный аукцион по привлечению 100 миллионов манатов.

Об этом, согласно информации издания Тренд, говорится в распространенном в пятницу сообщении ЦБА.

Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 10,01-14,99 процента.

Срок размещения средств — 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. Главная цель при привлечении депозитов коммерческих банков — обеспечить стерилизацию денежной массы.