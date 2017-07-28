Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 31 июля проведет очередной депозитный аукцион по привлечению 100 миллионов манатов.
Об этом, согласно информации издания Тренд, говорится в распространенном в пятницу сообщении ЦБА.
Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.
Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 10,01-14,99 процента.
Срок размещения средств — 14 дней.
Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. Главная цель при привлечении депозитов коммерческих банков — обеспечить стерилизацию денежной массы.