Как стало известно, супруг герцогини Кэмбриджской завершил свою службу в качестве пилота медицинского вертолета.
Как пишет издание 7Дней, он проработал в этой должности около двух лет. Как утверждает принц, воспоминания об этом времени он сохранит на всю оставшуюся жизнь.
Принц Уильям поступил в Медицинскую Авиацию Восточной Англии в июле 2015-го. И хотя до этого у него был солидный опыт работы пилота вертолета — он два года прослужил в Военно-воздушных Королевских Войсках — принцу пришлось пройти дополнительный 4-месячный курс обучения и сдать экзамен. С тех пор он, в составе команды совершал регулярные рейсы по спасению пострадавших от несчастных случаях и тяжело больных людей.
В задачи группы входило оказание неотложной медицинской помощи на месте и последующая доставка пациентов в ближайший госпиталь. На первом же вылете принцу пришлось принять участие в спасении мужчины, пострадавшего от серьезного сердечного приступа.
Случалось Уильяму, в составе команды, спасать и детей — к примеру, 9-летнюю девочку, пострадавшую в аварии. Как правило, опытным профессионалам удавалось справиться с ситуацией. Но были случаи, когда они оказывались бессильны. Принц признавался, что самые тяжелые воспоминания у него остались о попытках спасти пострадавших в огне пожара. Тогда было сделано все возможное, но ожоги пациентов оказались несовместимыми с жизнью. Как поведал Уильям, он тогда очень тяжело пережил неудачу их спасательной миссии…
Как не раз рассказывали коллеги принца, он никогда не ограничивался тем, что только управлял вертолетом. Уильям всегда старался помочь врачам, подбадривал пострадавших. Так, мама мальчика, сраженного тяжелым аллергическим приступом, с благодарностью вспоминает, как принц успокаивал ее сына, у которого началась паника. Уильям соорудил из надутой хирургической перчатки игрушку и разыграл с ней целое представление для ребенка…
«Для меня было большой честью поработать в Медицинской Авиации. Я навсегда сохраню в сердце признательность к моим коллегам – за их дружбу и поддержку. И еще – восхищение их талантом и профессионализмом!» — заявил принц. С этой осени принц, закончив свою службу, переезжает из Сэндрингема в Лондон со своей супругой герцогиней Кэтрин и детьми — Джорджем и Шарлоттой. И теперь он намерен больше времени уделять выполнению своих обязанностей члена королевской семьи, чтобы взять на себя часть нагрузки, которую становится трудновато нести 91-летней Елизавете II.