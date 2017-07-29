Как стало известно, супруг герцогини Кэмбриджской завершил свою службу в качестве пилота медицинского вертолета.

Как пишет издание 7Дней, он проработал в этой должности около двух лет. Как утверждает принц, воспоминания об этом времени он сохранит на всю оставшуюся жизнь.

Принц Уильям поступил в Медицинскую Авиацию Восточной Англии в июле 2015-го. И хотя до этого у него был солидный опыт работы пилота вертолета — он два года прослужил в Военно-воздушных Королевских Войсках — принцу пришлось пройти дополнительный 4-месячный курс обучения и сдать экзамен. С тех пор он, в составе команды совершал регулярные рейсы по спасению пострадавших от несчастных случаях и тяжело больных людей.

В задачи группы входило оказание неотложной медицинской помощи на месте и последующая доставка пациентов в ближайший госпиталь. На первом же вылете принцу пришлось принять участие в спасении мужчины, пострадавшего от серьезного сердечного приступа.

Случалось Уильяму, в составе команды, спасать и детей — к примеру, 9-летнюю девочку, пострадавшую в аварии. Как правило, опытным профессионалам удавалось справиться с ситуацией. Но были случаи, когда они оказывались бессильны. Принц признавался, что самые тяжелые воспоминания у него остались о попытках спасти пострадавших в огне пожара. Тогда было сделано все возможное, но ожоги пациентов оказались несовместимыми с жизнью. Как поведал Уильям, он тогда очень тяжело пережил неудачу их спасательной миссии…