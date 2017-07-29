Полузащитник греческого футбольного клуба ПАОК Димитрис Пелькас справил нужду во время матча Лиги Европы против донецкого «Олимпика». Об этом в своем Facebook, приложив фотографию, сообщил украинский журналист Илья Губань.

«С фразой Sorry, I wanna pi pi мне довелось увидеть это, а потом еще и вдыхать благовония made in Greece. Я был в шоке и одновременно испытывал отвращение, что не хотел фотографировать и смотреть в сторону этого смелого парня», — написал Губань.

23-летний хавбек выбрал место за рекламными щитами, находящимися за воротами киевского стадиона «Динамо», где проходила встреча. Инцидент случился до того, как Пелькас на 81-й минуте вышел на замену.

Как сообщает Лента.ру, встреча, состоявшаяся в четверг, 27 июля, завершилась со счетом 1:1. Ответная игра пройдет 3 августа в Салониках.