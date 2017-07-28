Эксперты известного американского аналитического центра Stratfor, анализируя перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта, пишут об изменениях геополитической ситуации в регионе после событий апреля 2016 года, передает Тренд.

Армения стала более изолированной после апрельской эскалации 2016-го года на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в регионе Нагорного Карабаха, говорится в статье. Четырехдневное противостояние четко показало пределы поддержки Россией Армении, несмотря на надежды Еревана, что присоединение к таким блокам, как ОДКБ и Евразийский экономический союз, обеспечат им безопасность, говорится в статье.

Вместо того, чтобы встать на защиту своего давнего союзника, Россия отреагировала на контратаку азербайджанских войск скорее безразлично, считают аналитики. Более того, теперь, когда Азербайджан затмил Армению как основного партнера России на Южном Кавказе, в Ереване растут опасения, что Москва попытается восстановить контроль Баку над территорией вокруг Нагорного Карабаха, сообщают эксперты Stratfor.

В ответ на эти события Армения работает над диверсификацией своей внешней политики, говорится в статье.

«Страна отреагировала на то, что Азербайджан углубляет свои связи с Россией, Израилем и Турцией, а также с Пакистаном, Казахстаном, Беларусью и Украиной — в первую очередь, путем расширения сотрудничества с соседним Ираном», — говорится в статье.

«Чтобы диверсифицировать партнерские отношения в своей стране, Саркисян также встретился с Генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. В июле Армения участвовала в военных учениях НАТО в Румынии, и в августе и сентябре страна присоединится к двум дополнительным учебным мероприятиям Альянса», — говорится в статье.

Сегодня подход новой администрации США к внешней политике, включая ее позицию в отношении России, во многом определит ход переговоров по Нагорному Карабаху, уверены эксперты.

Риск новой войны в Нагорном Карабахе сейчас выше, чем когда-либо прежде, говорится в статье.

Соединенным Штатам и Франции придется удвоить свои усилия по организации встреч между лидерами Азербайджана и Армении, если они надеются на продвижение переговоров, говорится в статье.