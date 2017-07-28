Глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов принял решение передать одноименному благотворительному фонду свою премию.

Эти данные сообщили изданию rns.online в пресс-службе компании.

«Президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов передаст благотворительному фонду «Лукойл» свою единовременную премиальную выплату ко Дню работника нефтяной, газовой и топливной промышленности», — сообщили в пресс-службе.

Тем не менее в компании уточнили, что сумма премии не раскрывается.

Решение о выплате премии было утверждено на заседании совета директоров компании.