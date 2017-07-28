Посол США в Армении Ричард Миллс призвал Ереван самостоятельно принимать решения, касающиеся национальных интересов страны.

У Армении могут быть крепкие оборонные связи, как с Соединенными Штатами, так и Россией, но важно, чтобы Армения самостоятельно принимала решения в этих вопросах, сказал журналистам Миллс.

Как передает Тренд, по его словам, сотрудничество между Арменией и США в этой сфере углублялось на протяжении последних лет.

«Это также свидетельствует о том, что Армения хочет работать со всеми соседями и вносить свой вклад в обеспечение международной безопасности. Будучи страной-участницей ОДКБ, Армения развивает военные отношения с США и участвует в операциях НАТО. Как я многократно говорил, это – не игра с ничейным результатом», — подытожил Ричард Миллс.

Заявление Миллса прозвучало сразу после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Арменией об объединенной группировке войск.