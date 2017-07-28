Пятеро граждан Азербайджана, как сообщила вчера пресс-служба Генеральной прокуратуры, приехали в Молдову, чтобы промышлять шантажом. Их жертвами становились азербайджанцы, занимавшиеся бизнесом.

«Основанием для начала уголовного процесса послужило обращение гражданина Азербайджана, проживавшего в муниципии Бельцы, о том, что четверо мужчин, угрожая огнестрельным оружием, требовали внушительные суммы денег и переписать на одного из них имущество», — пояснили в пресс-службе изданию Газета СП.

Сообщается также и о другом случае, произошедшем в селе Новые Аснашаны Дрокиевского района.

Подозреваемые силой затолкали в машину своего соотечественника, отвезли его в посадку за селом и, истязая, требовали 17 500 евро. В случае, если деньги не будут переданы, угрожали расправой над близкими.

Сегодня пресс-служба Генерального инспектората сообщила о подробностях задержания и уголовного дела. Пятеро граждан Азербайджана в возрасте от 25 до 50 лет были задержаны на трое суток в рамках уголовного дела, возбужденного по факту шантажа. По данным полиции, суммы, которые они вымогали, варьировались от 10 000 до 40000 евро.

Во время задержания в доме, где проживали подозреваемые, были обнаружены пистолеты, револьвер, патроны, глушитель, ножи, а также телефоны с видео сцен пыток пострадавших.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 13 до 15 лет лишения свободы.