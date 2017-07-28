Введение новых санкций в отношении России является признаком слабости со стороны США.

Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Сами санкции, если они будут введены, — это признак слабости. Сильная страна, которая хвалится, что она самая мощная в мире, никогда никакими санкциями не будет заниматься. Мы зачем все вступили во Всемирную торговую организацию? Американцы ведут себя как хозяева планеты: вся планета — колония, а хозяин сидит в Вашингтоне», — обозначил либерал-демократ.

«Америка начинает отходить от президентского режима, Трамп — последний президент США, дальше — парламентская республика», — уверен Жириновский.

По мнению Владимира Вольфовича, Россия должна отвечать на санкции и жёстче, и чаще, и с опережением.