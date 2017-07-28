В Баку лето в самом разгаре, но, тем не менее, ежедневно происходят очень странные и весьма несовместимые с этим временем года вещи. Казалось бы, нормальные люди стараются сохранить деревья из-за тени и прохлады, которую эти деревья дарят в дни летнего зноя. Но в Баку все происходит с точностью наоборот.

Вот уже несколько недель в социальной сети Фейсбук люди делятся фотографиями и возмущенно высказываются о том, что в городе не только вырубают деревья (с целью строительства на этом месте чего-либо, и так далее), но и «кастрируют» отличные густые кроны, оставляя практически только самую верхушку дерева. А иногда и верхушку спиливают, оставляя только голый ствол. Во дворах так же вырубают деревья — с попустительства сотрудников ЖЭУ (которые все никак почему-то не ликвидируют) – ради комфортного размещения машин. Иногда причина более банальная — некто высокий гость должен проехать по какой-то улице, и радеющие о его безопасности сотрудники городских властей (и не только) приказывают обрезать ветви деревьев так, чтобы остались голые стволы. Можно подумать у нас не город, а Шервудский лес, кишащий спрятавшимися в листве разбойниками.

Когда обращаешься с вопросами к вырубщикам, ответ, как правило, до оскомины одинаковый: граждане сами жалуются, что «не видно машины», «белье неудобно развешивать» и так далее. И потому для нас, людей нормальных, остается загадкой: неужели комфортный обзор двора (дороги) и компактно развешанные на веревке трусы дороже свежего воздуха и прохлады, в которой столь остро нуждается наш жаркий, пыльный Баку.

Сегодня утром я обратила внимание, что на ул. Низами (ближе к углу ул. Растроповича) свалено большое количество срубленных веток — абсолютно здоровых зеленых веток и сучьев. Короче, почти все ветви вырубили напротив одного из балконов. Я сделала вывод, что об этом попросил сам хозяин одной из квартир дома, около которого были срублены эти ветки. Видимо тоже трусы негде было вешать.

Ежедневно в СМИ публикуются новости о том, что за вырубку деревьев задерживают, штрафуют и даже сажают. Министерство экологии ведет отчаянную борьбу с вырубщиками, но только от этой борьбы мало пользы. Как говорил профессор Преображенский «Разруха в головах». А если разруха в головах, то борьба бесполезна.

Возможно, кто то сейчас скажет, что люди важнее, машины, и так далее, будет ныть начет того, что места мало, но я хочу привести в пример одну из самых нищих и перенаселенных стран мира – Индию, в которой целые города затягивает джунглями, но жители этой страны не трогают леса, потому что уничтожать природу в их понятии самый настоящий грех. И это – отсталое общество. А наше, прогрессивное, похоже, не понимает элементарной истины: «Посади дерево в молодости, будет где укрыться от зноя в старости».

Конечно же, Баку – город ветров, и ветер этот иногда валит деревья со слабой корневой системой или же ломает их пополам. Но этими вопросами должны заниматься представители Треста по озеленению Баку. Они должны выявлять деревья со слабой корневой системой, ставить на учет, наблюдать за ними. Но этого контроля нет. Как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Можно понять людей, которые обращаются с просьбой вырубить сухое дерево, угрожающее жизни и здоровью людей, но мне никогда не понять тех, кто просит провести аналогичную процедуру по отношению к дереву сильному и здоровому – по вышеперечисленным бытовым причинам. Кстати, существует еще одна причина, из-за которой обрезают деревья на обочинах дорог: водителям якобы не видно знаков. В 2015-м году ИВ Баку было дано указание обрезать сотни деревьев, растущих вдоль трасс.

Кроме того, у нас в моде так называемое «кронирование» — тренд 21-го века.

Дендрологи различают следующие виды кронирования деревьев:

Обрезка сухих веток и ослабленных. Необходима, когда существует опасность падения на людей, постройки, автомобили — называется превентивное кронирование. Либо срез ветвей, нависающих над домом — для открытия обзора, удаление нижних веток, мешающих подъездному пути и пр.

Формирование кроны для придания ей ухоженного, красивого вида или определённой формы. Прореживание кроны также способствует лучшему росту оставшихся ветвей.

Уменьшение массы ветвей от их изначального количества — это проводится с целью снижения ветровой и снеговой нагрузки на ствол и корневую систему. Как предупреждение последствий урагана, шквального ветра, ледяного дождя, обильных снегопадов.

Санитарное кронирование деревьев — снижение риска заболеваемости как самого дерева путём санитарной чистки от больных, повреждённых веток и листвы, обрезка сучьев, улучшение прохождения воздуха и света через его крону.

Кронирование при пересадке крупных по размеру деревьев — обрезка рекомендуется для лучшей приживаемости и адаптации, чтобы меньше сил шло на питание огромной кроны, а больше на укоренение.

Сильное омолаживающее кронирование деревьев или топпинг — удаление всей кроны полностью (этот вид многими арбористами не рекомендуется, но в некоторых случаях она является единственно эффективной).

Сроки кронирования деревьев зависят от вида дерева и целей обрезки. Омолаживающее кронирование рекомендуется делать весной, санитарное — в течение всего года, декоративное — с ранней весны до ноября в зависимости от объема удаляемых ветвей.

Создается впечатление, что у нас в городе делают исключительно сильное кронирование как санитарный метод, но только не в том контексте, который предлагают дендрологи, а навыворот: дерево после таких вот процедур чаще всего погибает. Получается, что санитары-недоучки избавляют наш город от деревьев?

Очень сложно искоренять проблему, если она сидит глубоко в голове. Возможно, кому-то выгодно превращать город в пустыню, и мы своим молчаливым равнодушие потакаем этому беспределу. А ведь когда-то Баку был одним из самых зеленых городов Закавказья.

Говорят, не бывает плохого времени, бывают плохие люди. А потому я обращаюсь к тем, кому важнее дерева комфортное развезвешивание трусов: не надоело вам быть плохими?

Яна Мадатова