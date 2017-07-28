Мужская сборная Азербайджана по баскетболу из спортсменов до 16 лет завоевала путевку в полуфинал чемпионата Европы в Дивизионе С, проходящий в Андорре.

Как сообщает Report, команда главного тренера Эльшана Юсубова вышла в следующий раунд, заняв второе место в Группе В.

Сборная на последней встрече проиграла (66:67) хозяевам поля, однако в предыдущих матчах команда одержала победу над Монако (74:63), Албанией (78:66) и Сан-Марино (90:62).

Сборная Азербайджана в полуфинале встретится со сборной Армении. Встреча, которая состоится 29 июля, начнется в 18:45 по бакинскому времени.