Москва предложила Вашингтону до сентября сократить число дипломатов в России, говорится в заявлении МИД.

Как передает РИА Новости, Вашингтону предложили оставить в России 455 сотрудников дипломатических и консульских учреждений — столько же российских дипломатов находятся в США.

«В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ», — подчеркнули в ведомстве.

Также американское посольство с августа не сможет использовать дачу в Серебряном бору и склады на Дорожной улице в Москве. В МИД отметили, что Россия оставляет за собой право и другие меры, которые могут затронуть интересы США.

Это решение было принято на фоне одобрения конгрессом США закона о новых антироссийских санкциях. В МИД назвали принятие документа «шантажом, нацеленным на ограничение взаимодействия зарубежных партнеров с Россией», который несет угрозу для многих стран и бизнеса.

В ведомстве подчеркнули, что закон призван используя политические инструменты, «создать недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике».

«Это еще раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах. Прикрываясь своей «исключительностью», США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств», — добавили в ведомстве.

Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин одобрил заявление МИД. В Совфеде российский ответ назвали «закономерным и адекватным».