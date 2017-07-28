Внешний госдолг Азербайджана увеличился с начала года на 2,8% и на 1 июля 2017 года составил 7,1 млрд долларов США. Объем внешнего госдолга на душу населения вырос на 2,8% — до 1 232,1 млн манатов (примерно 725 долларов).

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Счетной палаты.

По состоянию на 1 июля 2017 года с международными финансовыми институтами были подписаны кредитные соглашения на 11,2 млрд долларов, что на 285,4 млн долларов или 2,6% превышает показатель на начало года.

Объем внешнего госдолга по кредитам, использованным по подписанным кредитным соглашениям, за полгода вырос на 193,5 млн долларов или 2,8%, достигнув 7,1 млрд долларов. Внешний госдолг по использованным кредитам составил 18,2% ВВП.

В структуре кредитов 7,6% пришлось на долю специальных права заимствования (СДР) Международного валютного фонда, 75,4% доллара США, 13% — евро, 2,5% — иены, 1,5% — других валют.

В общей структуре 32% составляют кредиты с фиксированной, 68% — переменной ставкой. Сроком до 10 лет получено 57,9%, 10-20 лет — 38%, свыше 20 лет – 4,1% кредитов.

Отмечается, что в январе-июне 2017 года объем внутреннего госдолга сократился на 431,4 млн манатов или 35,1% и составил 798,7 млн манатов. В качестве условных обязательств принято 303,3 млн манатов внутреннего госдолга и 549,0 млн манатов внешнего госдолга.