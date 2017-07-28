28-го июля Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Саидом Ханом Мохмандом.

Как сообщается на сайте Минобороны, в ходе встречи, в которой была особо подчеркнута важность взаимных визитов в развитии отношений между нашими странами, было отмечено, что сотрудничество в военной, военно-технической сфере и в области военного образования также успешно развивается.

Подчеркнув, что военные связи отвечают интересам обеих стран, стороны сочли важным активизировать усилия в этом направлении. Высоко оценив проекты, реализуемые в рамках военно-технического сотрудничества, стороны отметили значимую роль закупленных в Пакистане самолетов «Супер Мушак» в усовершенствовании боевых навыков военных пилотов Азербайджана.

Затем посол представил Министру обороны завершившего свою деятельность в Азербайджане военного атташе полковника Сиеда Имрана Али и назначенного на эту должность нового военного атташе полковника Надема Ягуба Чаудри.

Генерал-полковник З.Гасанов выразил благодарность полковнику Сиеду Имрану Али за усилия, приложенные в сфере расширения связей между нашими странами за период своего пребывания в Азербайджане, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Поздравив нового военного атташе в связи с началом военно-дипломатической миссии в Азербайджане, министр пожелал ему успехов в деятельности в сфере развития связей между вооруженными силами наших стран.