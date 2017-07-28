Эксплуатация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс начнется в октябре текущего, 2017 года. Об этом глава казахстанской железнодорожной компании «Казахстан темир жолы» (КТЖ) Канат Алпысбаев был проинформирован в ходе рабочей поездки в Азербайджан и Грузию, передает «Вестник-Кавказа».

В рамках визита Алпысбаев провел переговоры с министром транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахметом Арсланом, министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Гахарией. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта.

«Казахстанские железнодорожники и наши китайские коллеги в ожидании открытия новой железной дороги, которая позволит расширить географию грузоперевозок по коридору с выходом на Турцию», — сказал глава КТЖ.

В сообщении, распространенном КТЖ, указано, что с учетом реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры, потенциал коридоров, проходящих через территорию стран региона, многократно возрастет. К 2020 году это позволит выйти на уровень перевозок до двух миллионов контейнеров в год транзитом через территорию Казахстана.

Железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 млн т в год, передает Тренд, уточняя, что на начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 млн т грузов.