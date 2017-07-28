В Шабранском районе расставшаяся с возлюбленным девушка пыталась покончить с собой повесившись.

Как передает Report, инцидент произошел на втором этаже принадлежащего Фархаду Омар оглу Акперову дома на улице Рашида Бейбутова.

Проживающая по данному адресу вместе с семьей квартирантами жительница села Баргов Губинского района 24-летняя Сама Гамид гызы Мамедова пыталась покончить с собой, повесившись на веревке на 2-м этаже дома. Члены семьи прознали о ее намерении вовремя и успели спасти девушку, ей оказана первая медпомощь.

Сообщается, что попытка суицида была вызвана расставанием Самы с возлюбленным по имени Агшин.

Факт расследуется Шабранской районной прокуратурой.