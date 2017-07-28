28 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, ночью и утром будет туман.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, южный ветер вечером сменится на северо-западный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-26°, днем 34-39°, в Баку ночью 24-26°, днем 36-38° тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью – 70-75%, днем 40-45%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 26-27°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28° тепла.

28-29 июля слабый ветер на Абшеронском полуострове на фоне влажности и жары плохо повлияет на самочувствие людей. Рекомендуется не находится длительное время на открытом воздухе.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Однако ближе к ночи в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные дожди. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-40°, местами 42°, в горах ночью 15-20°, днем 27-32° тепла.