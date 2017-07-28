Нередко жертвами аварий становятся животные, а водитель-виновник ДТП при этом, как правило, не только не несет ответственности, но и оставляет братьев наших меньших умирать прямо на дороге.

Нельзя наказывать водителя за сбитое по дороге животное, если он сделал это, чтобы избежать еще более крупной аварии. Об этом Sputnik Азербайджан сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции МВД АР Кямран Алиев.

В последнее время возросло число бездомных животных на улицах, и погибают они не всегда по естественным причинам. Многочисленные дорожно-транспортные происшествия нередко приводят к их гибели. Но самое ужасное — это равнодушие людей. Редко какой водитель, сбив на дороге животное, постарается помочь ему, хотя бы отвезти к ветеринару, и попытаться спасти его жизнь.

По словам Алиева, данный вопрос никак не регулируется законодательно. При этом он напомнил, что по закону домашних животных нельзя оставлять без присмотра.

Что касается сбитых на дороге уличных животных, то тут Алиев прежде всего отметил, что ни один водитель не станет делать такое намеренно — хотя бы только потому, что в таком случае повреждается сам автомобиль. Но, если животное сбито на дорогах, где проходит скот, при этом установлен соответствующий предупредительный дорожный знак, а водитель, нарушая требования этого знака, превышает скорость и сбивает животное, тогда автовладельца можно привлечь к ответственности за превышение скорости, указал он.

«Однако, в других случаях за сбитое животное никакого наказания для водителя не предусматривается», — сказал представитель дорожной полиции.

Председатель общества Защиты диких животных (ОЗДЖ) Азер Гараев в беседе со Sputnik прежде всего указал на соответствующий пробел в законодательстве. По его словам, в Азербайджане лица, управляющие транспортными средствами, не несут за сбитое животное никакой ответственности.

«В других странах при таких случаях водитель отвозит животное к ветеринару, либо вызывает на место происшествия специальную службу. Но у нас не так – сбитое животное остается посреди улицы», — отметил Гараев, назвав все это «дикостью по отношению к животным».

По словам эксперта по вопросам страхования Хаяла Мамедханлы, в данном контексте следует рассмотреть вопрос о том, возмещает ли урон обязательное страхование, если сбито животное. Во-первых, отметил эксперт, обязательное страхование призвано возмещать ущерб, нанесенный имуществу либо здоровью третьего лица.

Во-вторых, для того чтобы выплатить страховку в связи со сбитым животным, нужно прежде всего определить, несет ли водитель ответственность за сбитое животное.

Если водитель сбил животное на территории села, там, где проходят животные, где действуют предупредительные дорожные знаки и дорожная полиция вынесла решение, что водитель ответственен за инцидент, то обязательное страхование возмещает нанесенный ущерб. Если выяснится, что водитель не виновен, то об обязательном страховании не может быть и речи. Нет ответственности – нет страховки», — сказал эксперт.

Он также отметил, что если животное сбито на магистральной дороге или там, где запрещено передвижение животных, водитель ответственности не несет. Наоборот, в таком случае ущерб должен возместить владелец животного.

Эксперт указал, что в обязательном страховании должно быть третье лицо. Животному страховку не дают, у него должен быть владелец. Если это животное из заповедника или домашнее, то в случае вины водителя выплачивается страховка, но если это дикое или бездомное животное – ущерб не возмещается.

По словам Мамедханлы, обращений по данному поводу у них еще не фиксировалось: «Только один раз мы столкнулись с похожей жалобой. Тогда по решению суда ущерб, нанесенный автомобилю, оплатила не страховая компания, а владелец животного — потому что оставил его без присмотра в неположенном месте».