За последние 10 лет в Азербайджане сократилось число больных вирусным гепатитом.

Как сообщает АПА, по словам председателя Комиссии Минздрава по профилактике, диагностике и лечению вирусных гепатитов В и С Мурада Мамедова, в последние 10 лет эпидемиологическая ситуация по вирусным гепатитам в Азербайджане остается неизменной.

По его словам, информация о том, что число больных гепатитом в Азербайджане увеличилось не соответствует действительности: «В службе переливания крови нам сообщили, что около 300 тысяч доноров сдали анализ на гепатит. У 2% был выявлен гепатит В, у 1,95% — гепатит С. Эта инфекция в стране мало распространена. Несколько лет назад число больных гепатитом В составляло 3,5%, сегодня уже 2%. С 2006 года в Азербайджана проводится вакцинация от этого вируса, принимаются меры, которые дают положительные результаты. В результате число больных гепатитом значительно уменьшилось».

Председатель Комиссии отметил, что распространение этого вируса и показания заболевания различные. По словам М.Мамедова, многие люди переносят эту болезнь скрытно. Гепатит В переносится в основном половым путем и во время оказания стоматологических услуг: «Гепатит С половым путем не переносится, здесь роль играют стоматологические услуги, переливание крови. Гепатит В является вирусом, за которым можно следить, а за гепатитом С следить сложно. Также можно одновременно заразиться и гепатитом В и ВИЧ. Это наблюдается у инъекционных наркоманов. Гепатит можно вылечить, однако гарантии полного выздоровления нет. Гепатиты приводят к раку печени и циррозу».