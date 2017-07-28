С завтрашнего дня до 10 августа будет проводиться выбор специальностей в вузы Азербайджана по всем группам.

Как сообщает АПА, в конкурсе смогут принять участие лишь абитуриенты, выбравшие специальности и утвердившие свои электронные заявления.

В конкурсе по I и IV группам специальностей могут принять участие абитуриенты, набравшие не менее 200 баллов и относительный балл по каждому предмету (за исключением одного любого предмета) которых не менее 10 баллов (для участие в конкурсе на вакантные места по госзаказу необходимо набрать не менее 250 баллов, относительный балл по каждому предмету должен быть не менее 10).

В конкурсе по II и III группам специальностей могут принять участие абитуриенты, набравшие не менее 200 баллов и относительный балл по каждому предмету (за исключением одного любого предмета) которых не менее 10 баллов (для участие в конкурсе на вакантные места по госзаказу необходимо набрать не менее 300 баллов, относительный балл по каждому предмету должен быть не менее 10).