В Карабахе на противотанковой мине подорвался грузовик марки «ЗИЛ-130». Об этом сообщают армянские СМИ.
На борту грузовика находились трое сепаратистов, которые не пострадали при взрыве.
На место происшествия выехал один 1 боевой расчет.
В Карабахе на противотанковой мине подорвался грузовик марки «ЗИЛ-130». Об этом сообщают армянские СМИ.
На борту грузовика находились трое сепаратистов, которые не пострадали при взрыве.
На место происшествия выехал один 1 боевой расчет.
Дата: 2017/07/28 11:43
Раздел: Азербайджан, Армия
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