В Карабахе на противотанковой мине подорвался грузовик марки «ЗИЛ-130». Об этом сообщают армянские СМИ.

На борту грузовика находились трое сепаратистов, которые не пострадали при взрыве.

На место происшествия выехал один 1 боевой расчет.