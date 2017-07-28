Астрономы Колумбийского университета (США) впервые обнаружили небесное тело, которое, скорее всего, является экзолуной — спутником планеты, расположенной вне Солнечной системы. Соответствующее исследование опубликовано в библиотеке электронных препринтов arXiv.org, сообщает издание New Scientist.

Экзолуна располагается на орбите экзопланеты Kepler-1625b. При этом материнская звезда последней — Kepler-1625 — находится на расстоянии около четырех тысяч световых лет от Земли.

Планета примерно в два раза легче Юпитера, вращается вокруг светила с периодом более 287 суток. Спутник, как полагают ученые, по размерам сопоставим с Нептуном, а от планеты удален на расстояние 20 ее радиусов.

Потенциальная экзолуна найдена благодаря анализу данных, полученных космическим телескопом Kepler. Ошибку наблюдений ученые оценивают в 0,006 процента. Проверить данные специалисты планируют в октябре 2017 года при помощи орбитальной обсерватории Hubble.