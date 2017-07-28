Американские сенаторы-республиканцы не смогли отменить ряд ключевых положений закона о здравоохранении, известного как Obamacare. Об этом сообщает Reuters.

В поддержку усеченного варианта документа высказались 49 сенаторов, против — 51. «Это явно разочаровывающий момент», — заявил по итогам голосования лидер сенатского большинства Митч Макконнелл.

Как отмечается, трое парламентариев-республиканцев — Джон Маккейн, Лиза Мурковски и Сюзан Коллинз — присоединились к коллегам-демократам. Агентство назвало решение сената «пощечиной Дональду Трампу».

17 июля Макконнелл сообщил, что законопроект об отмене Obamacare с одновременным принятием нового закона не будет одобрен из-за нехватки голосов. После этого президент США Дональд Трамп призвал дождаться момента, когда действующая система здравоохранения рухнет сама.