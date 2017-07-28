Дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией генеральной прокуратуры Узбекистана.

«Каримовой Гульнаре предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.