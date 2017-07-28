В Баку водитель такси попытался покончить с собой во время спора.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Насиминском районе.

Работающий водителем такси на трасе Баку-Сумгаыйт житель Сумгайыта Шахвердиев Сабухи Нуреддин оглу 1990 г.р. громко зазывал клиентов у станции метро «20 Января».

Служащие на территории сотрудники полиции высказали ему замечание из-за нарушения общественного порядка. С. Шахвердиев называл их замечания необоснованными. В результате возник спор. С. Шахвердиев во время спора порезал руку в попытке суицида. Он был доставлен в больницу скорой помощью. После оказания первой медпомощи пострадавший был отпущен домой.

Факт расследуется сотрудниками правоохранительных органов.