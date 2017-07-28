Военная коалиция во главе с Саудовской Аравией сбила ракету, летевшую в направлении главного центра паломничества мусульман — Мекки (Саудовская Аравия), передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

По его сведениям, ракета была запущена с территории Йемена и сбита в 69 км к югу от города. Коалиция назвала данную атаку «отчаянной попыткой хуситов (сторонников движения «Ансар Аллах» — прим.) помешать проведению хаджа.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,4 тысячи детей и около 2 тысяч женщин. В последнем докладе эксперты Совета Безопасности ООН предложили создать специальную комиссию для расследования нарушений международного гуманитарного права, совершенных за время конфликта.