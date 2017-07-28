Пожар произошел в ночь на пятницу в Низаминском районе Баку, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

«Возгорание произошло в семи одноэтажных магазинах, хозяином которых является один человек. Общая площадь магазинов составляет 140 кв. м. Огонь уничтожил на территории площадью 60 кв. м легковоспламеняющиеся конструкции и товары, а также часть кровли.

Сотрудники противопожарной службы МЧС предотвратили распространение огня на склады. Пожар был потушен в 01:33», — говорится в сообщении.