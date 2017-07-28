Вашингтон направил агреман на назначение послом в США заместителю министра иностранных дел Анатолию Антонову, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Издание пишет, что Россия получила согласие от США чуть более недели назад, после встречи заместителя главы МИД России Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Томаса Шеннона. В данный момент решается вопрос о предоставлении Анатолию Антонову дипломатической визы.

Ранее, замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал возможное назначение Анатолия Антонова послом в США оптимальным кадровым выбором..