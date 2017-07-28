Сенат Конгресса США одобрил в четверг законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

Как передает ТАСС, за принятие законопроекта было подано 98 голосов. Против выступили только независимый сенатор Берни Сандерс, который в прошлом году проиграл Хиллари Клинтон право баллотироваться в президенты, и республиканец Рэнд Пол.

Поскольку во вторник за этот же законопроект проголосовало большинство членов Палаты представителей, документ, получивший название «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций», ляжет на рабочий стол Дональда Трампа.

Новые карательные меры в отношении Ирана и КНДР изначально вырабатывались отдельно, но в последний момент были сведены в один документ с антироссийскими санкциями.

При этом пока неизвестно, намерен ли Трамп подписать документ. В пресс-службе Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в четверг вечером отказались внести ясность в этот вопрос. По свидетельству агентства Reuters, ссылающегося на неназванного представителя Белого дома, может пройти пара дней, прежде чем законопроект поступит на подпись президенту США.