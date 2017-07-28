Число пострадавших из-за ливня и шквалистого ветра в Стамбуле составило 10 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Milliyet.

Как передает телеканал NTV, туннель под Босфором работает с ограничениями. Стамбульские аэропорты Ататюрка и Сабиха Гекчен также функционируют с перебоями, 15 самолетов не смогли приземлиться из-за непогоды и направлены на запасные аэродрома.

В городе шквалистым ветром повалены более 200 деревьев, снесены 88 крыш, опрокинуты пять башенных кранов, на некоторых трамвайных линиях оборваны провода. В районе Кючюкчекмедже произошло обрушение минарета, пострадавших нет.

Метеорологи предупреждают о возможном усилении ливня и ветра в ближайшие часы.

Ранее сильный ливень обрушился на Стамбул 18 июля. За 106 лет метеонаблюдений он стал третьим по интенсивности и самым сильным за последние 9 лет, в различных районах города выпали от 65 до 110 миллиметров осадков.