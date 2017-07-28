Пресс-секретарь Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США расценивают ракетный запуск Ирана как нарушение резолюции СБ ООН,

— Мы расцениваем это как нарушение резолюции СБ ООН. Мы расцениваем это как продолжение программы развития баллистических ракет, — сказала Науэрт, слова которой цитирует «Лайф».

Представитель ведомства также охарактеризовала запуск как попытку подорвать безопасность во всем мире.

— Мы также остаемся очень обеспокоенными поддержкой Ираном терроризма. Мы расцениваем это (запуск ракеты) как провокационную акцию, которая подрывает безопасность и благосостояние в регионе и во всем мире, — заявила официальный представитель ведомства.

Сегодня стало известно об успешном испытании космической ракеты-носителя «Симорг».