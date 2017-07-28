Французский режиссер Люк Бессон заявил, что хочет снять свой следующий фильм в России.

Об этом в четверг, 27 июля, сообщает РИА Новости.

«Я планирую начать съемки следующего проекта в России. Я говорю это не во всех странах, в которые приезжаю. Это показывает, насколько сильно я вас люблю. Несмотря на всю политическую ситуацию, мы, люди, должны относиться по-человечески друг к другу, поддерживать, несмотря ни на что», — заявил Бессон перед закрытой премьерой картины «Валериан и город тысячи планет», прошедшей в Москве.