Сегодня «Габала» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы встречалась с греческим «Панатинаикосом».
Наш клуб уступил со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет на следующей неделе.
Сегодня «Габала» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы встречалась с греческим «Панатинаикосом».
Наш клуб уступил со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет на следующей неделе.
Дата: 2017/07/28 0:28
Раздел: Азербайджан, Спорт
Просмотров:
141
В Азербайджане увеличилось число освобожденных из под ареста лиц.
На побережье Каспийского моря, на красивейшем курорте столицы Азербайджана — Sea Breeze состоялось грандиозное открытие международного музыкального
Жителя Товуза ужалила змея.
Российский политический обозреватель и редактор Службы расследований Межгосударственного общественно-политического тележурнала «Мировое сообщество» Денис Коркодинов посетил свой родной
Подмосковным правоохранителям удалось задержать в регионе три этнические преступные группировки за полгода.
Полузащитник «Анжи» Аяз Гулиев, права на которого принадлежат «Спартаку» рассказал изданию »Советский спорт» о возможности играть за
Систематические провокации на линии фронта являются частью стратегии Армении, преследующей две цели – затягивание переговорного процесса и
Сегодня на телеканале «Space» произошла драка между ведущей новостей и режиссером.
Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре провело расследование после обращения Государственного агентства по жилищному строительству при Президенте