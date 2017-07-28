Британские учёные выяснили, что чрезмерное употребление пищи с повышенным содержанием сахара может оказывать пагубное влияние на психическое здоровье человека.

«Наше исследование подтверждает негативное влияние потребления сахара на психическое здоровье в долгосрочной перспективе и предполагает, что понижение количества потребляемого сахара может сопровождаться улучшением состояния психики». Об этом, как пишет RT, говорится в материале, опубликованном в журнале Nature.

Исследователи отметили, что повышенное потребление сахара связано с ростом вероятности заболеть одним из «распространённых психических расстройств» у мужчин в течение пяти лет.

Отмечается, выводы были сделаны на основе опроса более десяти тысяч человек, который проводился с 1985 по 1988 годы.

При этом представитель Британской диетологической ассоциации Кэтрин Коллинз заявила AFP, что выводы учёных «безосновательны», поскольку учёные не учитывали потребление сахара, содержащегося в алкогольных напитках, а также получали данные исключительно со слов респондентов.