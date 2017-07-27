Летний дом Ringing Point миллиардера Дэвида Рокфеллера в штате Мэн выставлен на продажу за 19 млн долларов, средства от сделки будут направлены на благотворительность, как это был указано в самом завещании банкира.

Об этом сообщает Лайф со ссылкой на AP.