Летний дом Ringing Point миллиардера Дэвида Рокфеллера в штате Мэн выставлен на продажу за 19 млн долларов, средства от сделки будут направлены на благотворительность, как это был указано в самом завещании банкира.

Об этом сообщает Лайф со ссылкой на AP.

По данным агентства, площадь дома составляет пять тысяч квадратных футов. Проект дом был составлен супругой Рокфеллера Маргарет в 1972 году.

Согласно описанию, на территории расположены прекрасный сад, лужайки, аллеи, бассейн и пространства для медитаций.

— Ringing Point с легкостью можно назвать самым уникальным и красивым домом в Мэне, — говорится в сообщении компании, которая занимается продажей особняка.

Дэвид Рокфеллер скончался в мае этого года.