Российский политический обозреватель и редактор Службы расследований Межгосударственного общественно-политического тележурнала «Мировое сообщество» Денис Коркодинов посетил свой родной город в Азербайджане Сумгаит, который он покинул, будучи 6-летним ребенком. Его семья приняла решение переехала жить в Россию.

Спустя 28 лет он снова прилетел в Азербайджан при поддержке Международного Фонда Евразия Пресс (МФЕП), чтобы увидеть родной город, дом, школу и навестить могилы родственников.

Вот, что он пишет по окончании этой эмоциональной поездки.

И так, Денис Коркодинов специально для читателей Eurasia Dairy:

Возвращаясь к истокам, к своей Родине, Азербайджану, мне удалось вспомнить своё детство, проведенное в Сумгаите, с которым я был разлучен на 28 лет. Прикосновение к истории своей жизни породило неописуемые впечатления, стало причиной эмоционального взрыва, когда каждое событие, пережитое в детстве, вновь предстало в моей памяти, на время затмив собой все иные события моей жизни. Балкон, с которого я когда-то смотрел на растущее рядом дерево инжира, двор, в котором я играл с мальчишками из нашего дома — это то, к чему я хотел прикоснуться на протяжении долгих лет. Кульминацией визита в Сумгаит стало посещение кладбища, где захоронены мой дед и двоюродный брат. Спустя более 20 лет, я исполнил данное своим родителям ещё в своём детстве обещание — найти могилы своих родных, и я сдержал это обещание. Мама плакала, когда увидела на фотографии могилу дедушки, ее отца, и меня, стоящего рядом с его могилой. Дань памяти я отдал и горд этим!

Моя семья прожила в Сумгаите до 1989 года. Последней Сумгаит покинула в 1995 году моя бабушка, которая обосновалась у нас, в Ульяновске. 29 июля исполняется ровно 10 лет, как ее не стало. Захоронена она в нашем городе, тогда как дедушка — в Сумгаите. Бабушка приехала в Азербайджан в 1932 году с территории Кубани. Она — кубанская казачка. Также казаком являлся и мой дед, Гекало Иван Никандрович. В Азербайджане мои дедушка с бабушкой и поженились. В результате этого брака у них появилось 6 дочерей, одна из которых — моя мама. В Сумгаите прошли замечательные годы. Этот город навсегда остался в памяти нашей семьи. И если бы сейчас можно было бы вернуть время вспять, то ни за что бы не уехали из Азербайджана.