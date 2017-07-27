Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил отношение к лишению бывшего президента страны Михаила Саакашвили украинского гражданства.

Как сообщает АПА, на встрече с иностранными журналистами Г. Маргвелашвили сказал, что Саакашвили не должен был покидать страну.

«Я очень сожалел, когда Саакашвили отказался от гражданства Грузии. Потому что у бывшего первого лица страны, который дважды избирался президентом, должно быть грузинское гражданство. Человек, который был Верховным главнокомандующим, не должен был покидать страну», — подчеркнул президент.

Отметим, указом президента Украины Петра Порошенко украинское гражданство М. Саакашвили было аннулировано.