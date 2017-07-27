Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram, что готов сложить с себя полномочия республики и «служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места».

Кадыров заявил, что власти Израиля демонтировали металлоискатели, которые мешали посещению мусульманами мечети Аль-Акса (расположена на Храмовой горе Иерусалима и является третьей святыней ислама после мечети аль-Харам в Мекке и Мечети Пророка в Медине).

Глава республики предложил передать права на мечеть Иордании во избежание конфликтных ситуаций вокруг исламской святыни.

Кадыров подчеркнул, что готов «сложить с себя полномочия и служить» в структурах, обеспечивающих безопасность этого «святого для мусульман места». «Быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса», — заключил Кадыров.

Исчтоник: 360tv.ru