Президент Украины Петр Порошенко может «не дотянуть» до следующих выборов главы государства, а будет сметен волной народного гнева.

Как пишет Лента.ру, таким образом на своей странице в Facebook бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал лишение его украинского гражданства.

«Это прямой и однозначный сигнал украинскому обществу — больше никаких игр в демократию. Этим своим указом вы, Петр Алексеевич, подписали себе и своей власти неминуемое поражение. Если раньше вы еще могли надеяться «дотянуть» до выборов, то теперь они вам могут только сниться», — сказал Саакашвили.

Он добавил, что Порошенко «переступил черту». «Сегодня вся страна поняла, какова цена вашим обещаниям «жить по-новому». Теперь, наверное, у вас, как и у вашего предшественника, появится желание удержать власть любой ценой. Что ж, можете попробовать, только помните, в России вас не ждут! Украинцы уже дважды справились с этой чумой и не остановятся, пока не приведут к власти настоящих новых политиков», — подчеркнул бывший губернатор.

26 июля украинский президент подписал указ о лишении Саакашвили гражданства. По данным миграционной службы страны, бывший губернатор Одесской области указал в официальных документах ложную информацию.