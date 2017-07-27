Систематические провокации на линии фронта являются частью стратегии Армении, преследующей две цели – затягивание переговорного процесса и эскалация напряженности в зоне конфликта в расчете на военное вмешательство России.

Об этом заявил в интервью телеканалу СВС экс-глава МИД Азербайджана, занимавший также должность спецпредставителя президента Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, чрезвычайный и полномочный посол Тофик Зульфугаров.

По его словам, Армения прекрасно осознает, что неспособна собственными силами противостоять мощи азербайджанской армии, и поэтому всячески пытается вовлечь в конфликт Россию.

Т.Зульфугаров отметил, что последние действия армянской стороны, повлекшие за собой жертвы среди мирного азербайджанского населения в прифронтовой зоне, вновь показали международному сообществу реальность перспективы возобновления полномасштабных военных действий.

«Я думаю, что эти сигналы были услышаны международным сообществом. Встречи президента Азербайджана с госсекретарем США и президентом России, другие контакты, как мне кажется, показывают, что сложившую напряженную ситуацию верно оценили мировые лидеры и мировые центры политических сил. Полагаю, что есть еще время и шанс на возобновление переговорного процесса, который приведет к конкретным результатам – на первом этапе это освобождение оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха», – отметил дипломат.