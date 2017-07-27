Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре провело расследование после обращения Государственного агентства по жилищному строительству при Президенте Азербайджана в связи с актами мошенничества должностных лиц частной компании ООО «579 SSA», незаконно совершенных от имени агентства.

Как сообщили АПА в пресс-службах Госагентства и Главного управления, после проведенных оперативно-следственных мероприятий стало известно, что учредитель компании Салаев Эльдар Агаширин оглу и директор Гафаров Мухаммед Эльман оглу, пользуясь своим служебным положением, но не имея на это полномочий, пообещали жителю Баку Самиру Мамедову (имя и фамилия условные), что помогут ему приобрести социальное жилье в здании, построенном Государственным агентством. Вышеуказанные лица взяли у С.Мамедова 5 тысяч манатов в качестве первичного взноса, а также с целью сокрытия преступления предоставили потерпевшему утвержденный ими официальный документ о купле-продаже, в текст которого намеренно внесли ложные данные. В связи с тем, что появились основательные подозрения в совершении учредителем и директором компании мошенничества, было возбуждено уголовное дело.

В отношении Э.Салаева и М.Гафарова было возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.1 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 178.2.3 (мошенничество, совершенное лицом с использование своего должностного полномочия), 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК АР. Решением суда они были арестованы.

Наряду с этим во время следствия было установлено, что эти лица под предлогом продажи социальных квартир по льготным условиям присвоили имущество 25 граждан.

Сейчас принимаются соответствующие следственные меры для выяснения того, были ли причастны должностные лица ООО «579 SSA» к другим подобного рода преступлениям. Просьба к гражданам, которые столкнулись с незаконными действиями этих лиц, позвонить на горячую линию «161» Управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре.

Наряду с этим, гражданам, которые обладают правом получать льготные квартиры, рекомендуется обращаться по этому вопросу в пункты «Льготное жилье» Государственного агентства по жилищному строительству при президенте Азербайджана, которые действуют в центрах «ASAN xidmət» номер 1, 2, 3 в Баку и в Сумгаите.