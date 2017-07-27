Об этом передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на областной главк МВД.

«За полгода сотрудниками уголовного розыска задержаны активные члены трех этнических преступных группировок, которые занимались разбоями», — цитирует агентство слова начальника первого отдела ОРЧ угрозыска №4 регионального главка Бориса Лаховского.

Банда из азербайджанцев и дагестанцев грабили ювелирные салоны и банки в Электростали и Ногинском районе. Таджикская банда орудовала в Домодедово и Люберцах, третья ОПГ — в Пушкинском районе и Мытищах.